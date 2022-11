L’Europa sogna Endrick, il padre frena: “Niente di deciso, né con il Real Madrid né con altri”

L’Europa sogna Endrick, talentino 16enne brasiliano che si sta mettendo in mostra con il Palmeiras. Sulle sue tracce molti dei grandi top club europei, uno su tutti il Real Madrid. In seguito agli ultimi rumors che danno sempre più vicino il suo sbarco nel Vecchio Continente, il padre di Endrick ha diramato una nota stampa: “Non c’è niente di deciso, né con il Real Madrid né con qualsiasi altro club. Ancora non c’è nessuna preferenza, decideremo nei prossimi mesi e firmeremo per il club che pagherà quanto vuole il Palmeiras e che mostrerà il miglior progetto tecnico per Endrick”.

Foto: Endrick Instagram