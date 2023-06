Létang, presidente Lille: “Fonseca sarà il nostro allenatore l’anno prossimo”

Mentre Paulo Fonseca è preso di mira dall’OM per la posizione di allenatore, Olivier Létang, presidente del Lille, ha dichiarato all’Equipe che il portoghese rimarrà al Nord la prossima stagione.

Ha respinto ogni ipotesi di partenza del tecnico. “Paulo Fonseca sarà l’allenatore del Losc il prossimo anno. Siamo molto orgogliosi che sia corteggiato, dimostra la qualità del suo lavoro e del nostro progetto all’interno di Losc. Ha avuto l’onestà di informarmi rapidamente degli interessi di alcuni club per lui. Mi sarebbe piaciuto che questi club facessero lo stesso, ma la priorità della giornata è rassicurare i nostri tifosi sulla stabilità del nostro progetto e del nostro staff”. Sotto la guida di Paulo Fonseca, Losc si è qualificato per le fasi di qualificazione della Conferenza di Europa League per la prossima stagione. Con stabilità, i mastini avranno obiettivi elevati. “Paulo è bravo al Losc e con lui speriamo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”, ha concluso il presidente del Lille.

Foto: twitter-roma