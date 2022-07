Letang (pres. Lille): “Sanches andrà via quest’estate. Per lui Milan o PSG”

Il presidente del Lille Oliver Letang, ha parlato della situazione legata a Renato Sanches. Il portoghese al momento continua la preparazione in vista della nuova stagione, ma aspetta di capire il suo futuro. Milan o PSG, sarà una di queste due la destinazione finale, come ha confermato anche il presidente che in conferenza stampa ha spiegato come: “Renato ha due possibilità e sono due grandi club ma ancora non c’è nessun accordo. Per questo è ancora con noi. Però partirà quest’estate, per lui ci sono PSG o Milan”.

Foto: Twitter Bayern