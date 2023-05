L’Espanyol condanna gli scontri avvenuti dopo la partita con il Barcellona. Il comunicato

L’Espanyol con un comunicato condanna gli scontri avvenuti ieri al termine della sfida contro il Barcellona con i tifosi di casa che hanno assaltato alcuni tifosi blaugrana oltre ad aver avuto un confronto acceso con Busquets ed Araujo. Il comunicato: “L’Espanyol si rammarica degli eventi isolati accaduti al termine della partita giocata nel nostro stadio. La sconfitta ci ferisce, ma non accetteremo mai la violenza, per quanto residua. Vogliamo invece ringraziare tutti i tifosi che ci hanno incoraggiato oggi e per tutta la stagione nonostante i risultati sportivi. Come ha sempre fatto, l’RCD Espanyol mostra il suo forte rifiuto di qualsiasi tipo di violenza nel mondo del calcio e utilizzerà tutte le risorse a nostra disposizione per sradicarla, mostrando, come sempre, la piena collaborazione con le forze di sicurezza”.

Foto: sito ufficiale Espanyol