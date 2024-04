L’esordio di Cannavaro sarà già un record: nessun tecnico ha mai debuttato “a gara in corso”

Fabio Cannavaro si appresta a diventare il nuovo tecnico dell’Udinese ed il suo debutto sulla panchina dei friulani farà già registrare un primato. L’ex campione del mondo, infatti, farà il suo esordio nel recupero del match con la Roma, sospeso per il malore a Ndicka, che ripartirà dal 72′. Nessun tecnico in Italia aveva mai iniziato la sua nuova avventura professionale a iniziare una nuova avventura professionale “a gara in corso”.

Foto: Twitter Cannavaro