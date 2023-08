LESLEY UGOCHUKWU, MUSCOLI PER LA MEDIANA DEI BLUES

Dopo la ricca campagna durante il mercato invernale, il Chelsea continua a mettere a segno acquisti importanti per il nuovo tecnico Mauricio Pochettino. Numerosi gli arrivi a Londra anche durante questo primo mese di mercato: Christopher Nkunku, Nicolas Jackson fino agli acquisti in prospettiva futura di Dartro Fofana, Angelo (15 milioni dal Santos) e di Diego Moreira. Ma i Blues non hanno intenzione di fermarsi e ieri hanno messo a segno un colpo per la mediana. Si tratta di Lesley Ugochukwu, centrocampista classe 2004.

Di origini nigeriane, Ugochukwu è nato a Rennes il 26 marzo 2004. Lo zio è Onyekachi Apam, ex giocatore, medaglia d’argento con la Nigeria ai giochi olimpici di Pechino nel 2008 ed ex difensore di Nizza e proprio Rennes. Ugochukwu veste la maglia rossonera da quando aveva otto anni, a 16 anni, poi, l’ingresso in prima squadra, con le prime convocazioni anche in Champions League (nella stagione 2020-21 contro Siviglia, sia all’andata che al ritorno, e a Stamford Bridge contro il Chelsea).Ugochukwu ha fatto il suo debutto professionale per il Rennes il 25 aprile 2021, sostituendo Steven Nzonzi nella vittoria per 5-1 in Ligue contro Digione. Nonostante la giovane età vanta già 60 presenze dal 2021 a oggi (considerando tutte le competizioni), segnando 1 gol e servendo 1 assist.

Un talento importante, nel giro della Nazionale francese Under 19 e inserito nella lista “Next Generation” dei sessanta migliori talenti nati nel 2004, redatta dal quotidiano inglese The Guardian. I direttori sportivi del Chelsea, Laurence Stewart e Paul Winstanley, sono entusiasti di questo nuovo acquisto: “È un giocatore impressionante, che ha già lasciato il segno in Ligue 1. Ha un enorme potenziale e sappiamo che continuerà a svilupparsi e migliorare”.

Fisicità imponente, gambe slanciate, grande corsa, possenza fisica, ottima tecnica: tutto ciò lo rendono un centrocampista completo. Lo definiscono un ‘box to box’, capace sia di difendere che di proiettarsi in attacco. Di lui, allenatori e istruttori parlano solo bene: “Ragazzo educato, umile e gentile con gli altri”.

Adesso una nuova avventura in Premier League, la prima lontano dalla sua città natale. Il Chelsea ha sborsato ben 27 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni, facendogli firmare un contratto per ben per sette anni, con l’opzione per un’altra stagione.

Foto: Instagram Ugochukwu