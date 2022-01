Lesione muscolare di secondo grado alla coscia per Acerbi: un mese di stop per il difensore

Stop abbastanza lungo e pesante per Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio ha riportato una lesione muscolare intorno al secondo grado alla coscia. Un mese circa di stop prima di poter rientrare a disposizione di Maurizio Sarri. Per il difensore della Nazionale quindi appuntamento col rientro in campo che si sposta a dopo la sosta del 3o gennaio: il centrale è certo di saltare Salernitana, Udinese (Coppa Italia) e Atalanta, oltre ovviamente alla chiamata di Roberto Mancini per l’ultima convocazione prima dello spareggio Mondiale.

Foto: Twitter Lazio