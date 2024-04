L’errore di Ikoné e poco altro: reti inviolate tra Salernitana e Fiorentina all’intervallo

Reti inviolate all’Arechi dopo i primi quarantacinque minuti tra Salernitana e Fiorentina. Il primo tiro in porta è di Ikone dopo poco più di dieci minuti, la Salernitana risponde mezz’ora dopo con un tiro debole di Sambia di facile lettura per Terracciano. Il più pericoloso è Ikone che, al 42′, sfiora il vantaggio:Barak riceve in area e tocca in orizzontale per Ranieri, la cui conclusione viene murata da Pirola. Il pallone resta nella zona di Ikoné, che si gira e calcia da pochi metri, ma non trova la porta.. Nel finale si scaldano gli animi tra Sottil e Basic, entrambi ammoniti.

Foto: Instagram Fiorentina