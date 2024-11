Leroy Sané sul futuro: “Premier? La guardo con interesse, ma voglio vincere col Bayern”

Passato per circa 50 milioni di euro al Bayern Monaco dal Manchester City nell’estate del 2020, Leroy Sanè sta convincendo sempre di più il tecnico Vincent Kompany, a suon di prestazioni. “Ci conosciamo bene (entrambi condividevano lo spogliatoio al Manchester City ndr). Con Vinnie giochiamo un calcio offensivo attraente e ci divertiamo in campo. Questo è importante per me e ovviamente influenza la mia decisione”, ha detto l’esterno classe 96′, al tabloid Bild. Il tedesco parla anche del suo futuro, data la scadenza del contratto nel 2025, ma pare avere le idee chiare. “Rinnovo? Ci sono conversazioni trasparenti e rilassate. Voglio giocare di nuovo regolarmente e godermi il campo. Voglio essere a bordo di questo treno e contribuire con il mio granello di sabbia. La Premier League? Ho un grande amore per il campionato e guardo alcune partite in televisione. Ma quello che voglio ora è mostrare il mio miglior livello, continuare a crescere e vincere titoli. E voglio farlo al Bayern”. Vedremo nei prossimi mesi, se sarà di parola.

Foto: Instagram Bayern Monaco