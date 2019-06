Lerda-Partizani Tirana: contratto per una stagione. E presentazione

Franco Lerda è stato presentato in giornata, secondo programmi, sarà lui il nuovo allenatore del Partizani Tirana. Una trattativa nata velocemente, la scorra settimana, e concretizzatasi nel giro di pochi giorni. Lerda aveva fatto rientro in Italia prima del week-end con l’impegno che sarebbe tornato oggi per il primo contatto con la stampa locale. Un’opportunità importante per l’allenatore piemontese, che ha firmato un contratto per una stagione, tenuto conto che il Partizani sarà impegnato nei preliminari di Champions.