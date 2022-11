L’Equipe: tegola Senegal. Mané potrebbe saltare il Mondiale. Ma Cissé spera di portarlo lo stesso

Il Mondiale rischia di perdere un altro protagonista. Si tratta di Sadio Mané, secondo classificato al Pallone d’Oro 2022, alle spalle di Benzema. Il giocatore del Bayern Monaco rischia a causa di un infortunio patito nella gara di ieri sera, contro il Werder Brema. che il CT Aliou Cissè dovrebbe diramare a breve. Manè è uscito malconcio dalla sfida, vinta dalla sua squadra con un netto 6-1, ma i medici del club hanno derubricato il problema fisico dell’ex Liverpool a una semplice botta a una gamba, ricevuta in un contrasto. L’Equipe però non è d’accordo, spiegando che Manè ha subito un danno al tendine, che lo costringerà a stare fermo per qualche settimana e quindi potrebbe seriamente saltare i Mondiali.

Da capire effettivamente qual è il problema di Mané, con ulteriori esami, e quanto tempo dovrà stare fuori, perchè il CT del Senegal, Cissè, potrebbe, nel caso, convocarlo lo stesso a valutarlo giorno dopo giorno.

Foto: Instagram Bayern