L’Equipe sulla vittoria del Paris Saint-Germain: “Sacro Messi”

L’apertura odierna del noto giornale francese, omaggia la prestazione di Lionel Messi – all’indomani del ritorno dell’argentino in Ligue 1. Il Paris Saint-Germain ieri sera alle 21:00 ha battuto l’Angers con il risultato di 2-0. Ovviamente in una delle due marcature dei parigini c’è lo zampino di Messi, il quale è riuscito a tornare al Parco dei Principi ed a trovare subito la via della rete.

Foto: L’Equipe: “Sacro Messi”