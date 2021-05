L’Equipe sulla conquista della Ligue 1 del Lille: “Il top della Francia”

In Francia si celebra – con merito – la conquista del titolo della Ligue 1 del Lille dopo la vittoria di ieri sull’Angers nell’ultima giornata di campionato. Per il Lille è il quarto titolo ed è stato capace di mettersi alle spalle il Psg grazie anche alle sole tre sconfitte rimediate in Ligue 1. Un successo riconosciuto da l’Equipe col titolo “Il top della Francia” che premia gli uomini di Christophe Galtier.