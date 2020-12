“Rinascere o il niente”, questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest’oggi da L’Equipe per il Marsiglia che stasera sfiderà l’Olympiacos in Champions League. I francesi, che sono ancora a zero punti e zero gol nella competizione, sperano di raccogliere un risultato positivo stasera per qualficarsi almeno ai sedicesimi di Europa League.



Foto: Logo Marsiglia