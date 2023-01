“Alto e forte” questo è il titolo della prima pagina di oggi de L’Equipe. Il riferimento è alla formazione di Franck Haise, ovvero il Lens, che oltre ad essere in corsa per il titolo ha battuto per 1-3 in trasferta il Brest nei sedicesimi di finale di Coppa di Francia.

Foto: L’Equipe: “Alto e forte”