L’Equipe su Donnarumma: “Un maestro in Ligue 1”

In Francia si celebra – con merito – l’Italia per la conquista del titolo di campione d’Europa dopo la vittoria di domenica sull’Inghilterra ai calci di rigore. In particolare il quotidiano francese l’Equipe, in prima pagina questa mattina, si è soffermato sul protagonista della finale ovvero Gianluigi Donnarumma. “Un maestro in Ligue 1”, ricordando l’imminente approdo dell’estremo difensore al Psg. E poi ancora. “Donnarumma, l’eroe della finale europea vinta dall’Italia contro l’Inghilterra, si unirà presto al Psg. Sarà una delle maggiori attrazioni della Ligue 1”.

FOTO: Prima pagina Equipe 13/07