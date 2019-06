L’Equipe: Siviglia vicino a Maupay del Brentford

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il Siviglia sarebbe fortemente interessata a Neal Maupay, attaccante classe ’96 del Brentford. Il giocatore francese, sotto contratto con le bees fino al 2021, ha messo a segno 25 reti in 43 presenze nel corso dell’ultima Championship. E’ lo stesso media francese ad affermare che i rappresentanti del giocatore si troverebbero attualmente in Spagna per discutere dell’eventuale trasferimento.

Foto: Marca