L’Equipe sicura: Trapp-Eintracht, accordo totale con il Psg. Le cifre

Kevin Trapp torna all’Eintracht Francoforte. Secondo quanto rivela L’Equipe, i dirigenti del club tedesco avrebbero raggiunto un accordo totale con il Paris Saint-Germain per il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe ’90. Nelle casse dei parigini finiscono 10 milioni di euro, per Trapp si tratta di un ritorno nel club in cui ha giocato in prestito la scorsa stagione e dove ha ottenuto ottimi risultati.

Foto: thescore.com