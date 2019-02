Dopo l’esonero di Ricardo Gomes, il Bordeaux ha individuato il prossimo allenatore. Secondo quanto rivelato nelle scorse ore da L’Equipe, in pole per la panchina del club francese ci sarebbe Paulo Sousa. Reduce dall’esperienza in Cina (un mese fa ci aveva pensato la Roma dopo la debacle di Firenze), il tecnico portoghese potrebbe dunque ripartire dalla Ligue 1.

Foto: eveyo.com