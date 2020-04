L’Equipe sicura: il Psg allo scoperto per Traoré del Rennes

Il Psg si muove sul mercato. Il club di Al-Khelaifi, nonostante l’emergenza in atto, sta lavorando per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo L’Equipe, l’ultimo nome finito sul taccuino di Leonardo sarebbe quello di Hamari Traoré, difensore maliano classe 1992 di proprietà del Rennes. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, tra le parti ci sarebbero stati i primi contatti, un’operazione che potrebbe essere facilitata dal contratto dello stesso Traoré in scadenza nel 2021.

Foto: L’Equipe