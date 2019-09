L’Equipe sicura: anche Ranieri in lizza per la panchina della Guinea

In Francia non hanno dubbi: c’è anche Claudio Ranieri in lizza per il ruolo di commissario tecnico della Guinea. La Federazione africana è ancora a caccia del sostituto di Paul Put, esonerato dopo l’eliminazione negli ottavi di finale di Coppa d’Africa contro l’Algeria. Secondo L’Equipe, della lista dei possibili successori fanno parte Daniel Bréard, Denis Lavagne e Didier Six, ma nelle ultime ore si sarebbero aggiunti anche i profili di Paulo Duarte e – appunto – Claudio Ranieri, ex tecnico della Roma.

Foto: Twitter ufficiale Roma