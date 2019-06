L’Equipe rivela il vero prezzo di Kylian Mbappé

Nell’estate del 2017, fecero rumore gli acquisti di Neymar e Mbappé da parte del Paris Saint-Germain. L’Equipe ha rivelato nel dettaglio l’accordo che portò il francese a Parigi da Monaco. La formula è nota: prestito con diritto di riscatto fissato a 145 milioni di euro che, sommati ai 35 di bonus, diventano 180. La natura dei bonus è sempre rimasta nascosta, ma il quotidiano francese ha svelato l’arcano: i rimanenti 35 milioni saranno incassati dal club monegasco non in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze o in caso di vittoria di trofei (in particolare la Champions). Il Monaco, infatti, riceverà quella cifra sia in caso di cessione di Mbappé prima della scadenza del contratto (2022) o in caso di rinnovo. L’unico scenario, insomma, che non prevede il versamento di questa somma è quello che vedrebbe Mbappé liberarsi a zero dal Psg. Una formula, secondo L’Equipe, mirata ad aggirare il Fair Play Finanziario e consentire l’acquisto, nella stessa sessione, del francese e di Neymar. Infine, la valutazione attuale: qualsiasi club che volesse acquistarlo dal Psg non potrebbe spendere meno di 230-250 milioni. La cifra potenzialmente più alta della storia per un trasferimento di calciomercato.

Foto L’Equipe