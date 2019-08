L’Equipe: Ribery può restare in Europa, contatti avviati con un club russo

Svincolatosi dal Bayern Monaco dopo dodici stagioni, Franck Ribery ha la possibilità di scegliere il club con il quale firmare a parametro zero questa estate. Dopo una prima offerta dal Qatar, rifiutata dal francese, si è fatto avanti il Psv di Mark Van Bommel. Stando a L’Equipe, però, gli olandesi sarebbero stati superati in questa corsa dai russi del Lokomotiv Mosca. Tra il club di Premier Liga e l’entourage di Ribery ci sarebbero già stati i primi contatti e il veloce avanzamento della trattativa avrebbe suscitato un cauto ottimismo. L’accordo ancora non c’è, la trattativa per portare in Russia il nativo di Boulogne-sur-Mer sì.

Foto: Marca