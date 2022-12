L’Equipe: rapporto Benzema-Deschamps ai minimi storici. Il Pallone d’Oro potrebbe non essere presente in tribuna per la finale

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il rapporto tra Didier Deschamps e Karim Benzema sarebbe ai minimi storici. Il ct non si è dimenticato che il bomber del Real Madrid non lo ha ringraziato dopo aver ricevuto il Pallone d’Oro. I due non si sono mai amati e adesso la presenza del 9 Blancos in finale non è certa. Pogba e Nkunku hanno già spiegato che hanno intenzione di andare al Lusail per sostenere i compagni, mentre Benzema ancora no. E tra l’altro, Benzema sarebbe ancora nella lista della Francia e potrebbe addirittura essere campione del Mondo.

Foto: Instagram personale