Stando a ciò che viene riportato dall’Equipe, niente Italia per il centrocampista Jean Onana.

Forte l’interessamento anche di alcune squadre di Serie A come Milan, Spezia e Cremonese ma il giocatore, classe 2000 del Bordeaux, approderà al Lens per 4 milioni di euro più una percentuale su futura rivendita.

Foto: Instagram Onana