L’Equipe non ci sta: “Il gol del 3-2 di Messi era da annullare”

Protesta la stampa francese e in particolare L’Equipe, dopo la sconfitta ai rigori nella finale del Mondiale contro l’Argentina. Nel mirino della stampa transalpina, c’è il gol di Messi del 3-2. Il gol è regolare dal puntoi di vista del regolamento, ma il noto quotidiano francese, pubblica una foto con 3 gocatori argentini già in campo pronti ad esultare, sul primo tentativo dell’Albiceleste, dove era arrivata la parata di Lloris. Poi c’è stato il tap-in di Messi, ma alcxuni giocatori già stavano esultando in campo.

“Vogliamo spiegazioni” scrive L’Equipe, “entrare in campo durante un’azione è irregolare. Il gol non andava convalidato”.

Foto: facebook l’Equipe