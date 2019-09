Quella di Neymar è stata la telenovela di mercato che avrebbe mosso più somme e giocatori di qualsiasi altra, ma sembra ormai chiusa senza un nulla di fatto. Il brasiliano spingeva per tornare al Barcellona, mentre il Real Madrid rimaneva sulla porta in attesa di uno spiraglio per convincerlo a cambiare versante. Dopo i tanti rifiuti del PSG a offerte che includevano giocatori blaugrana di primo livello, però, il classe ’92 ha rinunciato all’idea di tornare in Catalogna. Ad annunciarlo è stato L’Equipe, che ha scritto di come sia stato lo stesso Neymar, tramite il suo entourage, a chiamare entrambe le società per riferire che in questa stagione rimarrà a Parigi.

Foto: AS