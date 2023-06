L’Equipe: Nagelsmann priorità del PSG per sostituire Galtier

Il Paris Saint Germain si sta muovendo per programmare la prossima stagione. L’attuale tecnico Galtier non ha più la fiducia della società che è già alla ricerca del nuovo nome per la panchina. Secondo L’Equipe il principale obiettivo dei campioni di Francia è Julian Nagelsmann, giovane allenatore ex Bayern Monaco. I contatti tra il tecnico tedesco, esonerato dal Bayern lo scorso 23 marzo, andrebbero avanti da diverse settimane. Questo nuovo arrivo potrebbe coincidere con l’inserimento nello staff di una leggenda del calcio francese: Thierry Henry. Il campione del Mondo 1998 sarebbe stato nominato primo assistente del tedesco.

Foto: Nagelsmann Twitter personale