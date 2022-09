L’Equipe: Mbappé, il rinnovo è solo per due anni. Nel 2024 può lasciare il PSG

Contrariamente a ciò che si pensava dopo l’ufficialità del rinnovo di contratto con il PSG, non è certo che il futuro di Kylian Mbappé sia a Parigi fino al 2025. Secondo quanto riportato da L’Equipe, e confermato da RMC Sport, l’attaccante ha prolungato il rapporto col proprio club, ma solamente per due stagioni, inserendo l’opzione per un eventuale terzo anno. Sarà solamente lui a decidere se rimanere, e quindi rinnovare ancora, oppure iniziare una nuova avventura all’interno di un’altra squadra. I dirigenti del Paris Saint-Germain si sono assicurati due anni di tranquillità, ma i discorsi andranno affrontati il prima possibile, forse già la prossima estate, per evitare di perdere la stella francese a parametro zero.

Foto: Instagram PSG