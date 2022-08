L’Equipe: Lione, rifiutati 50 milioni per Paquetà da parte del West Ham

Il Lione rispedisce al mittente l’offerta del West Ham per Lucas Paquetà. Stando quanto riportato da L’Equipe, il club francese ha rifiutato l’offerta di 50 milioni presentata dagli Hammers per il centrocampista brasiliano. Inoltre, si legge che il club francese avrebbe chiesto almeno 60 milioni di euro per lasciare il centrocampista ex Milan (il 15% dovrà essere versato nelle casse dei rossoneri). Attesa ora per la riposta del West Ham, che dovrà decidere se alzare l’offerta o se mollare l’obiettivo.

Foto: Paquetà Instagram