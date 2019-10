L’Equipe: Lione, Garcia in città per limare gli ultimi dettagli

L’Olympique Lione ha ormai sciolto ogni dubbio ed ha individuato in Rudi Garcia il profilo giusto per sostituire l’esonerato Sylvinho. Dopo le insistenti voci circolate ieri, oggi L’Equipe riferisce che l’ormai ex tecnico di Marsiglia e Roma ha raggiunto la città di Lione per limare gli ultimi dettagli direttamente con il presidente Jean-Michel Aulas. Garcia è pronto a firmare un contratto fino al 30 giugno del 2021.

Foto: foot01.com