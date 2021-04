L’Equipe: l’Everton disposto a cedere Kean al Psg

Il futuro di Moise Kean è ancora da scrivere. L’attaccante italiano sta facendo molto bene al Psg sotto la guida di Mauricio Pochettino, ma l’ex Juve è in prestito secco dall’Everton. Secondo quanto si legge dalle colonne dell’Equipe, a fine stagione Kean tornerà certamente in Inghilterra, ma il club di Liverpool sarebbe disposto a cederlo a titolo definitivo qualora il Psg fosse disposto a pagarlo. Anche Ancelotti ha aperto la questione in un’intervista al The Telegraph: “Se il Paris Saint-Germain lo vuole, deve aprire una discussione al riguardo. Siamo aperti, ma se non succede nulla, sarà un giocatore dell’Everton la prossima stagione”.

La cifra però non è bassa, servono circa 45 milioni di euro dato che l’Everton lo ha pagato per averlo dalla Juventus. Con l’attuale situazione finanziaria – aggiunge l’Equipe – il club parigino potrebbe non trattare per l’acquisizione di Moise Kean.

Foto: Twitter Psg