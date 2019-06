L’Equipe: l’Arsenal ha l’accordo con William Saliba, ora si tratta con il Saint-Etienne

Secondo L’Equipe, l’Arsenal ha trovato l’accordo con William Saliba. Nella giornata di domenica, il club londinese e il difensore centrale classe 2001 del Saint-Etienne hanno raggiunto l’intesa per un contratto della durata di cinque anni. Adesso, i Gunners devono convincere il club transalpino. Il quotidiano francese ipotizza un prestito per la prossima stagione ai “Verdi” subito dopo aver trovato l’accordo. Il 18enne, quindi, potrebbe restare un altro anno in Ligue 1 prima di trasferirsi definitivamente in Premier League.

Foto A.Martin/L’Equipe