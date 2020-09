L’Equipe: la cessione di Han dalla Juve al Qatar ha violato le norme Onu contro la Corea del Nord

Dal calcio alla diplomazia. La cessione di Han Kwang-Song – dello scorso 8 gennaio – dalla Juventus all’Al-Duhail in Qatar, diventa un caso politico e internazionale. Secondo quanto riportato da L’Equipe, questa cessione ha violato le norme internazionali dell’ONU in vigore contro la Corea del Nord (attivate perché il paese non ha rinunciato al suo programma nucleare) ed è stata così citata in un rapporto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Gli stati membri dell’ONU, con tale sanzione, avrebbero dovuto rimandare i nordcoreani in patria entro dicembre 2019 perché impossibilitati a lavorare all’estero. “Sebbene la giuria abbia immediatamente contattato l’Italia in merito al trasferimento del signor Han, non è stato annullato”, si legge nel rapporto.

Foto: Juve sito