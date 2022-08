L’Equipe: Kouassi molto vicino al Siviglia per 20 milioni

Tanguy Kouassi è entrato fortemente in orbita Siviglia. Nell’estate 2020, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, il difensore scelse il Bayern Monaco. Ma in questi due anni il centrale francese classe 2002 non ha trovato spazio e oggi, a maggior ragione dopo l’arrivo Matthijs de Ligt, è pronto a dire addio. Stando quanto riportato da L’Equipe, il giocatore sarebbe molto vicino al Siviglia, con il club spagnolo pronto a pagare 20 milioni di euro per il suo cartellino.

Foto: sito Bayern