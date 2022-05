L’Equipe: irruzione della polizia nella sede del Lille. Nel mirino il trasferimento di Osimhen al Napoli

Come apprendiamo da L’Equipe, quest’oggi la polizia francese ha effettuato un’irruzione nella sede del Lille, con l’intento di ascoltare diverse persone, in particolare il Direttore Amministrativo e giuridico Julien Mordacq. L’intervento della polizia, si legge, potrebbe aver avuto come motivazione le modalità di trasferimento proprio dal Lille al Napoli di Victor Osimhen. Il nigeriano è stato ceduto al club partenopeo con una valutazione complessiva di 71,3 milioni di euro, operazione nella quale sono stati inseriti quattro calciatori (per un totale di 20,3 milioni di euro): Orestis Karnezis, Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Claudio Manzi. Una voluminosità economico-finanziaria che, come è stato già detto e scritto in passato, ha fatto storcere il naso.

Foto: Twitter Napoli