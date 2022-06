L’Équipe: il Psg chiuderà con un bilancio in rosso da record di 200-300 milioni

Non arrivano buone notizie in casa Psg, che chiuderà con un bilancio in rosso. A riportare la notizia è l’Équipe spiegando inoltre che la cifra esatta è tra i 200 e i 300 milioni di euro, e che non migliorerà visto che dal prossimo anno entrerà in vigore il nuovo super contratto di Mbappé. Il Psg spiega il quotidiano francese, rimane tranquillo ma il ds Campos vuole comunque cedere gli esuberi durante il mercato estivo.

Foto: Sito ufficiale Psg