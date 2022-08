L’Equipe: il Barcellona pensa a Traoré del Rennes per rinforzare la corsia di destra

Il Barcellona prepara gli ultimi botti di mercato. Uno degli obiettivi fissati da Xavi è rinforzare la corsia destra difensiva. Stando quanto riportato dall’Equipe, il possibile, nuovo, rinforzo in casa blaugrana potrebbe essere Hamari Traoré, terzino del Rennes che ha il contratto in scadenza tra un anno. Il club francese – si legge – non sarebbe contrario alla cessione visto che il maliano ha un degli stipendi più alti della rosa.

Foto: Traoré Instagram