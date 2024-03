L’Equipe: “Griezmann infortunato: Deschamps convoca Guendouzi al suo posto”

Il centrocampista della Lazio Matteo Guendouzi, stando a quanto riferito dal quotidiano francese L’Equipe, potrebbe prendere il posto di Griezmann nella lista dei convocati per i prossimi due impegni della Francia in questa sosta, contro Germania e Cile. Decisione presa dal CT transalpino Didier Deschamps in seguito ad un infortunio patito dall’attaccante dell’Atletico Madrid, fermato da un problema alla caviglia.

Foto: Instagram Lazio