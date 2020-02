L’Equipe: “Grazie Navas”. Il quotidiano esalta la prestazione del portiere nella vittoria del Psg

In Francia L’Equipe mette in risalto la vittoria della capolista Psg in trasferta contro il Nantes nell’anticipo della ventitreesima giornata della Ligue 1.

Assente la stella Neymar, per i parigini in rete l’ex nerazzurro Mauro Icardi e Kehrer: tuttavia il protagonista del match è stato l’estremo difensore Keylor Navas che grazie alle sue prodezze tra i pali ha consentito ai suoi di portare fino in fondo la vittoria. “Grazie Navas” titola il quotidiano transalpino.

La squadra guidata da Tuchel continua a dominare indisturbata la classifica a 58 punti.

Foto: Twitter ufficiale Psg