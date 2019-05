L’Equipe: Falcao pensa al ritorno in Liga, l’Atletico riflette

Radamel Falcao potrebbe salutare il principato di Monaco dopo 139 partite con la maglia monegasca. Il profilo del colombiano non è di certo quello di un giovane in rampa di lancio, ma di un giocatore che può dare esperienza al reparto offensivo di ogni squadra. Secondo quanto riporta L’Equipe sul ‘Tigre’ ci sarebbe anche l’occhio vigile dell’Atletico Madrid, chiamato a rimpiazzare la partenza di Griezmann e quella, molto probabile, di Kalinic. Ovviamente Falcao non sarebbe una scelta per l’attacco titolare dei Colchoeros, ma un’alternativa di spessore sul quale poter puntare. In Liga, oltre all’Atletico, ci pensa anche il Valencia.

Foto: Mundo Deportivo