L’Equipe: Emerson Palmieri-Lione, contatti avanzati

Il Lione cerca un nuovo giocatore per rinforzare la fascia sinistra e piace tanto Layvin Kurzawa del PSG, come riporta L’Equipe, ma secondo la testata francese la pista è troppo complicata e in via di raffreddamento: la priorità adesso è Emerson Palmieri. Il Campione d’Europa con l’Italia piace tanto al Napoli, ma ci sono stati contatti avanzati nelle ultime ore con il club francese. Situazione da monitorare.

Foto: Twitter Chelsea