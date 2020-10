L’Equipe elogia Kean: “Moise salva Parigi”

Una doppietta del 20enne Moise Kean ha salvato il Paris Saint German dalla trasferta ad Istanbul contro lo Basaksehir. Il giovane ex Juve, nella ripresa, si è preso per mano i parigini, portandoli alla vittoria. Un successo fondamentale visto lo scivolone interno della prima giornata contro il Manchester United.

L’Equipe in prima pagina elogia il giovane Kean, con un titolone “Moise salva Parigi”. Con Neymar uscito per infortunio, Mbappè non ancora al top e Neymar dato per disperso, è Moise l’uomo in più di questo PSG.

Foto: Twitter PSG