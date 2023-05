L’Equipe: è iniziata la trattativa tra PSG e Manchester United per Neymar

“United, morsa su Neymar”, titola in prima pagina L’Equipe di oggi. Secondo il quotidiano francese sarebbero già cominciati i colloqui tra il Paris Saint-Germain e il Manchester United per l’approdo di O’Ney al club inglese. In particolare, la società francese non ha escluso la cessione del fuoriclasse, che a sua volta non ha mai escluso l’ipotesi di una sua partenza da Parigi. E il Manchester United – che in più occasioni ha manifestato il suo interesse -, adesso ci prova seriamente.

Foto: Neymar Instagram