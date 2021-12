L’Equipe dopo l’errore di Navas: “Basta con le rotazioni. Pochettino ora scelga il titolare”

Primo attacco de L’Equipe a Mauricio Pochettino, in merito alle rotazioni in porta tra Navas e Donnarumma. Dopo l’errore del costaricano, sabato sera, che stava costando il ko al PSG con il Lens, l’Equipe ha per la prima volta messo in discussione il portiere ex Real Madrid, invitando il tecnico, Mauricio Pochettino, a scegliere un titolare fisso tra lui e Donnarumma, sponsorizzando chiaramente l’italiano, decimo nella corsa al Pallone d’Oro e vincitore del premio miglior portiere de 2021.

“Basta con le rotazioni, Pochettino ora scelga il titolare”, scrive l’Equipe, che aggiunge: “Donnarumma è il miglior portiere del 2021, è giovanissimo, ora bisogna dargli continuità”. Foto: Twitter PSG