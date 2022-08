L’Equipe: dopo la risoluzione con lo Shakhtar, Ismaily vicino al Lille

Ismaily ha risolto il proprio contratto con lo Shakthar Donetsk. Adesso per l’esterno brasiliano potrebbero aprirsi le porte della Ligue 1. Stando quanto riportato da L’Equipe, per l’esterno brasiliano sarebbe pronto ad affrontare una nuova avventura al Lille. Dopo nove anni passati in Ucraina, la carriera di Ismaily potrebbe continuare nel club biancorosso vincitore del titolo due anni fa.

Foto: Ismaily Instagram