L’Equipe: distanza fra Marquinhos e il PSG, rinnovo in stallo. Prossime settimane decisive

Filtra pessimismo per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Marquinhos, ex difensore della Roma e da anni uno dei punti di riferimento del Paris Saint-Germain, squadra del quale è anche il capitano. Il calciatore brasiliano è in scadenza nel 2024 e da tempo ha intrapreso con la società i colloqui per il prolungamento, anche se stando a quanto riportato da L’Equipe la situazione è abbastanza complessa.

Fra le parti c’è infatti distanza per quanto riguarda l’ingaggio del calciatore, con le prossime settimane che saranno decisive per capire qualcosa in più sul futuro del calciatore.

Foto: Twitter PSG