L’Equipe: Diaby-Leverkusen trattativa avviata, ma Tuchel…

Moussa Diaby sembra prossimo a salutare il Paris Saint-Germain. L’esterno offensivo classe ’99 nella giornata di ieri era stato accostato con insistenza al Bayer Leverkusen. Stando alle ultime notizie riportate da L’Equipe, la trattativa tra i due Club dovrebbe andare in porto ma il tecnico Thomas Tuchel non avrebbe voluto farlo partire. Per l’allenatore del PSG è uno dei giovani più talentuosi in rosa, ma i paletti del fair play finanziario costringono i parigini a dover fare cassa.

Foto: Le Parisien