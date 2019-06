L’Equipe conferma: Mendy, superate le visite con il Real. Presto l’annuncio

Dopo Jovic, il Real Madrid è sul punto di formalizzare un nuovo colpo in entrata. Dopo quanto riferito nella mattinata, dalla Francia arrivano ulteriori conferme: Ferland Mendy, terzino del Lione, ha svolto e superato le visite mediche per conto delle merengues. Lo svela L’Equipe, che aggiunge come alcuni membri dello staff medico del club spagnolo siano volati a Clairefontaine, sede del ritiro della Nazionale francese, per far sostenere le visite a Mendy. Operazione da circa 50 milioni: dopo avervi raccontato della grande accelerata delle merengues lo scorso 5 maggio, adesso manca solo l’annuncio, atteso nelle prossime ore.

Foto: Marca