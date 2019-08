L’Equipe: c’è anche Malcuit nella lista dei terzini che piacciono al PSG

Il PSG è alla ricerca di laterali difensivi. Per ora la batteria di destra è costituita da Meunier e il giovane Dagba, quella di sinistra da Bernat e il troppo spesso infortunato Kurzawa. Per questo motivo i campioni di Francia stanno cercando un upgrade e, secondo quanto riportato da L’Equipe, nel loro mirino sarebbe finito anche Kevin Malcuit del Napoli. Gli azzurri hanno attualmente grande concorrenza nel ruolo, con Di Lorenzo che ha giocato da titolare nella prima giornata e anche Hysaj, che sa giocare su entrambe le corsie ma sembra esser in verità l’indiziato numero uno per lasciare il capoluogo campano. Secondo il portale transalpino, comunque, l’affare sarebbe complicato per via dell’alta valutazione fatta dal Napoli per il cartellino di Malcuit. Sulla sinistra, invece, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund.

Foto: twitter personale Malcuit